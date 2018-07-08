Гендиректора аэропорта "Якутск" арестовали по подозрению во взяточничестве

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО "Аэропорт Якутск" Николая Местникова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, суд санкционировал его арест, сообщает в воскресенье Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК.

Дело возбуждено по статье УК "Получение должностным лицом взятки за совершение незаконных действий (бездействие) в особо крупном размере".

"По версии следствия, за несколько лет подозреваемый путем вымогательства получил от местных предпринимателей взятку в виде денег в сумме 14 миллионов рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности в аэропорту города Якутска", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по ходатайству следствия подозреваемый заключен под стражу.

Местников занял пост гендиректора "Аэропорт Якутск" в 2013 году. В настоящее время являлся кандидатом в депутаты Госсобрания (Ил Тумэн), после возбуждения уголовного дела, отказался от участия в предвыборной кампании.