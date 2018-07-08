Трехлетний ребенок пропал в Дагестане

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Спасатели и добровольцы разыскивают трехлетнего ребенка, пропавшего в Дагестане.
"В 14:45 8 июля в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Дагестан поступила информация о том, что в селении Шаитли Цунтинского района пропал ребенок 3 лет", - сообщается в воскресенье на сайте ГУ МЧС России по республике Дагестан.
Поиски ведутся силами местного населения и силами поисково-спасательной службы Шамильского района.