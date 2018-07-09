Из-за загоревшегося грузовика с боеприпасами эвакуировали жителей приморского села

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Десятки жителей приморского села Дружба в понедельник эвакуированы из-за загоревшегося автомобиля "Урал", перевозившего, по предварительным данным, боеприпасы. Об этом сообщила пресс-служба администрации края.

"По информации краевого учреждения по пожарной безопасности, ГОЧС, автомобиль горел в 50 километрах от поселка Пограничный, в районе села Дружба. Возгорание было ликвидировано в 14:53 (7:53 по Москве)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военные и полиция выставили оцепление, пострадавших нет.

"Была проведена эвакуация 28 жителей близлежащих домов, в том числе 10 детей, на станцию Пржевальского", - говорится в сообщении.

Сейчас территорию обследуют военнослужащие. После этого в ближайшие часы будет принято решение об открытии проезда и возвращении жителей в дома.

На месте происшествия находятся представители командования 5-й армии, руководство краевого главка МЧС, представители властей.