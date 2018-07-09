В Вологде после ДТП перевернулась скорая с упавшим с 6-го этажа ребенком

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Вологде шесть человек получили травмы в аварии с участием скорой. Об этом сообщили "Интерфаксу" в Вологодской станции скорой медицинской помощи имени Николая Турупанова.

"ДТП произошло в воскресенье в 10:55, скорая в этот момент везла в больницу ребенка, который упал с шестого этажа, и сопровождающую его маму", - сообщил главный врач станции Юрий Маркевич.

По информации очевидцев, на перекрестке улиц Козленской и Предтеченской областной столицы скорой не уступила дорогу "Киа". Произошло столкновение, автомобиль медиков опрокинулся.

В результате аварии травмы получили трое медиков, водитель скорой, двухлетний ребенок и его мать. По данным некоторых СМИ, пострадавших семеро - водитель легкового автомобиля также получил травмы.

Официальным комментарием УМВД "Интерфакс" не располагает.