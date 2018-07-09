Пожар на авиазаводе в Иркутске локализован на площади 1 тыс. кв.м

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Спасатели остановили распространение огня на авиазаводе в Иркутске корпорации "Иркут", сообщили "Интерфаксу" в региональном главке МЧС.

"Пожар локализован на площади 1 тыс. кв.м", - сказали в ведомстве. Общая площадь цеха составляет 4 тыс. кв.м.

Ранее в региональном МЧС говорили, что пожар в лакокрасочном цехе может перекинуться на соседние строения. "Пожару присвоен повышенный номер сложности, на месте работают 16 единиц техники, 62 человека личного состава, звенья газодымозащитной службы.