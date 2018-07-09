Задержанного в РФ по запросу ОАЭ британца скоро освободят

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Британец Тревор Мартин Хорсли, задержанный в Москве на стадионе по запросу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), в ближайшее время будет освобожден из-под ареста в связи с отменой международного розыска, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Магомед Эсендиров.

"Как мы и ожидали, прокуратура Абу-Даби направила российской прокуратуре документы о том, что уголовное дело в отношении Хорсли в Эмиратах закрыто. Интерпол "снял" его с международного розыска, в России его уголовное преследование также будет прекращено", - сказал Эсендиров.

В течение дня будет подписано постановление об освобождении Хорсли из-под стражи, после чего британец сможет покинуть следственный изолятор.

Тушинский суд Москвы в пятницу 6 июля по ходатайству межрайонной прокуратуры отправил британца под арест до 31 августа.

Согласно информации прокуратуры, в отношении Хорсли в ОАЭ расследуется уголовное дело о мошенничестве в банковской сфере, 5 июня 2018 года он был объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Эсендиров сообщал, что уголовное дело в ОАЭ было связано с событиями 2011 года: правоохранительные органы Дубая вменяли британцу расчет по сделке необеспеченным чеком (согласно оглашенным в суде материалам, речь идет о чеке примерно на 4 млн рублей в рублевом эквиваленте - ИФ).

Вместе с тем, по словам Эсендирова, его доверитель давно рассчитался по долговым обязательствам, а потерпевший - предприниматель из Индии - отказался от каких-либо требований к британцу и попросил органы обвинения ОАЭ прекратить его уголовное преследование. Последние, уточнил адвокат, согласились с тем, что дело против Хорсли подлежит закрытию.

Хорсли был задержан на минувшей неделе перед началом матча между командами Англии и Колумбии у стадиона "Спартак" в Москве.