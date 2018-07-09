Премьер Бельгии предпочел саммит НАТО матчу национальной сборной в Петербурге

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель не приедет на матч национальной сборной из-за саммита НАТО в Брюсселе, сообщили "Интерфаксу" в генеральном консульстве Бельгии в Петербурге в понедельник.

"Завтра на матче будут присутствовать король Филипп и королева Матильда, а также министр иностранных дел Дидье Рейндерс. По нашим данным, Мишель не сможет присутствовать на матче: в Брюсселе будет проходить саммит НАТО", - уточнил собеседник агентства.

Ранее пресс-секретарь Мишеля заявил бельгийскому изданию Le Soir, что повестка предстоящего саммита НАТО "несовместима с поездкой в Санкт-Петербург", и болеть за сборную премьер Бельгии будет в родной деревне капитана "красных дьяволов" Эдена Азара.

На прошлой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о планах посетить 10 июля футбольный матч, чтобы поддержать свою национальную сборную.

Полуфинальный матч между сборными Бельгии и Франции пройдет во вторник, 10 июля, в Санкт-Петербурге.