Из-за ливней и паводка размыло дороги в шести районах Забайкалья

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Из-за ливней и паводка отсутствует проезд на участках автодорог в Карымском, Нерчинском, Тунгокоченском, Шилкинском, Могойтуйском и Чернышевском районах Забайкальского края, сообщает пресс-служба Минтерразвития региона.

В частности, пострадали участки автодорог Дарасун - Солнцево в Карымском районе, нет подъезда к селам Олекан, Илим и Зюльзя в Нерчинском районе, говорится в сообщении. Размыты участки автодорог Вершино-Дарасунский - Верх-Усугли и Усугли - Кыкер - Тунгокочен, а также подъезд к поселку Вершино-Дарасунский Тунгокоченского района.

Нет проезда по автодороге Могойтуй - Сретенск - Олочи в районе города Шилка Шилкинского района. На автодороге Могойтуй - Догой в Могойтуйском районе размыт объезд аварийного моста, открыто движение по проезжей части аварийного моста для легкового транспорта.

Из-за выхода из берегов реки Куэнга нет проезда на автодороге Чернышевск - Букачача Чернышевского района.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае в связи с паводками введен режим ЧС.