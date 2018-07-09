Коровы забодали троих детей и женщину в Башкирии

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Полиция выясняет обстоятельства инцидента в Туймазинском районе Башкирии, где стадо коров напало на детей, сообщила пресс-служба МВД по республике в понедельник.

"По предварительным данным, недалеко от села Япрыково Туймазинского района дети прогуливались с собакой, которая залаяла на пасущихся коров. Напуганное стадо направилось в сторону детей", - говорится в сообщении.

Пострадавшие дети доставлены в районную больницу. Сообщение о случившемся поступило полицейским из медучреждения накануне вечером.

"Известно, что коровы находились под присмотром пастуха", - отметила пресс-служба.

Представитель Ильчимбетовского сельсовета Туймазинского района уточнила "Интерфаксу", что в результате нападения стада коров пострадали трое детей и женщина.

Пресс-служба СУ СКР по Башкирии сообщила, что пострадавшие - дети 6, 9 и 10 лет, а также 39-летняя женщина госпитализированы с различными травмами.

По предварительным данным, днем 6 июля семья гуляла с собакой по полю, где паслись коровы. Животные, испугавшись лая пса, побежали в сторону людей и сбили их с ног, говорится в сообщении.

По данному факту начата доследственная проверка.