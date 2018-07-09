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Суд признал незаконным запрет депутатам "Яблока" выступать в новгородской облдуме

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Новгородский районный суд удовлетворил иск регионального отделения "Яблока" к областной думе и признал незаконным отказ законодательного органа предоставить оппозиционной партии право выступления на пленарном заседании, сообщает пресс-служба партии.

"Суд вынес решение в пользу "Яблока", несмотря на мнение прокуратуры, которая провела формальную проверку и фактически слово в слово переписала ответ думы", - говорится в сообщении.

Новгородское "Яблоко" выразило готовность заключить соглашение о примирении сторон при условии, что до конца 2018 года представителю партии предоставят слово для выступления с парламентской трибуны, но председатель новгородской думы Елена Писарева не пошла на компромисс.

При этом суд не смог восстановить право партии из-за статьи регламента, установившей срок представления заявки на выступление до 1 июня текущего года.

Как отмечает пресс-служба, с начала года "Яблоко" добивалось от парламента Новгородской области исполнения федерального закона "О политических партиях", гарантирующего непарламентским объединениям право выступать на пленарном заседании законодательного органа не менее одного раза в год. Однако выступление представителей партии не состоялось ни 28 февраля, ни 14 марта, когда губернатор региона Андрей Никитин отчитывался о работе правительства за 2017 год.

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Теги: Новгородская область, Яблоко
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