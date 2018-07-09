ВДВ проведет под Рязанью крупнейшее за последнее время массовое десантирование

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Более 1,5 тыс. военнослужащих и свыше 50 единиц боевой техники планируется десантировать в ходе совместного учения Воздушно-десантных войск и Военно-транспортной авиации, которое состоится 11-12 июля, сообщили в министерстве обороны России.

Маневры планируется провести на полигоне "Дубровичи" в Рязанской области.

"Впервые в новейшей истории России будет проведено массовое десантирование более 1,5 тысяч военнослужащих и более 50 единиц боевой техники, а также десантирование экипажей внутри боевых машин БМД-4М и БТР-МДМ", - сообщил сайт военного ведомства.

По данным Минобороны РФ, в ходе учения десантникам при авиаподдержке предстоит захватить аэродром условного противника. Выброска личного состава будет проводиться с разных высот от 600 до 2500 метров на парашютных системах Д-10, "Арбалет-1" (с кислородным оборудованием), "Арбалет-2" и "Арбалет - 3".

"Учение завершится совершением марша и форсированием реки Ока, а также отработкой посадки на грунтовую поверхность самолетов Ан-124 ("Руслан"), Ан-22 "Антей", Ил-76, Ан-26. Всего в учении будет задействовано около 70 самолетов и вертолетов ВКС", - говорится в сообщении.

В марте Минобороны сообщало о массовом десантировании 24 единиц боевой техники и более одной тысячи человек личного состава.