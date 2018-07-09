Экс-министр здравоохранения Дагестана выслан под домашний арест в Москву

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Кировский суд города Махачкалы отправил бывшего главу здравоохранения Дагестана Танку Ибрагимова под домашний арест, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Экс-чиновник Ибрагимов отправлен в Москву, где он прописан. По решению суда, там он будет находиться десять суток под домашним арестом. Арест будет продлен после предъявления обвинения", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, 7 июля после обысков в доме в Махачкале Ибрагимов был задержан. Его подозревают в хищении бюджетных средств.

Ибрагимов покинул пост главы министерства здравоохранения Дагестана в апреле 2018 года.

В начале 2018 года в Дагастане была проведена масштабная антикоррупционная операция, по итогам которой были задержаны высокопоставленные чиновники, в их числе - врио главы правительства Дагестана Абдусамад Гамидов, двое его заместителей, а также экс-министр образования.