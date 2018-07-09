Сын экс-мэра Махачкалы приговорен к 2,5 годам колонии

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Суд в Дагестане вынес приговор сыну бывшего мэра Махачкалы Бадрудину Мусаеву по делу об избиении полицейского, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Сын Мусы Мусаева Бадрудин отправлен в исправительную колонию на 2,5 года. Приговор вынесен по делу о применении насилия в отношении представителя власти", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в сентябре 2017 года Советский райсуд Махачкалы снял обвинения с Мусаева, но Верховный суд республики такое решение отменил.

31 мая 2016 года на пересечении улиц Ярагского и Гамзатова Мусаев на своем автомобиле не раз грубо нарушил правила дорожного движения. Когда его остановили полицейские, Мусаев и его знакомый стали оскорблять их, а потом ударили одного из инспекторов ГИБДД.