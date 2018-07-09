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Убийцы башкирского почтальона получили длительные сроки заключения

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Суд в Башкирии вынес приговор двум мужчинам и их сообщнице по делу об убийстве женщины-почтальона в Кармаскалинском районе, сообщила пресс-служба СУ СКР по республике в понедельник.

В зависимости от роли они признаны виновными в разбое (ст.164), убийстве (ст.105), пособничестве в этих преступлениях (ст.33) и грабеже (ст. 161 УК РФ).

"Приговором суда двум мужчинам назначено наказание в виде реального лишения свободы сроками на 16 и 17 лет, женщине, которая выполняла роль пособника, суд назначил два года условно с испытательным сроком на два года", - говорится в сообщении.

Суд установил, что утром 20 августа 2016 года обвиняемые подкараулили в деревне Разъезд Ибрагимово почтальона, которая должна была раздавать пенсии. Около одного из домов 28-летний мужчина напал на 48-летнюю женщину-почтальона, несколько раз ударил ее по голове и забрал сумку с деньгами. После этого преступники скрылись с места происшествия на машине.

Тело сотрудницы почты с травмами головы нашли ее коллеги на окраине деревни. Сумки с деньгами на сумму 900 тысяч рублей при погибшей не было. Выяснилось, что данные о маршруте потерпевшей и примерной сумме денег, которую она будет нести, одному из обвиняемых заранее сообщила другая сотрудница почты.

При проведении обысков следователи изъяли более 400 тысяч рублей из похищенных денег. Уголовное дело составило 14 томов.

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Теги: Башкирия

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