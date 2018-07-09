Что произошло за день: понедельник, 9 июля

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Через несколько часов после того, как в Великобритании назначили нового министра по Brexit, в отставку подал Борис Джонсон. Тереза Мэй удовлетворила просьбу главы МИД. На этой новости курс фунта стерлингов перешел к снижению.

- Федерация футбола Хорватии отстранила от участия в ЧМ-2018 члена тренерского штаба Огнена Вукоевича, который праздновал победу в 1/4 финала приветствие украинских националистов. Федерация принесла России извинения и заверила, что Вкуоевич и запечатленный с ним Домагой Вида также просят прощения.

- В Таиланде продолжается спасательная операция: из затопленной пещеры извлекли уже восьмерых из 13 заблокированных там людей.

- Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон возложил на Россию ответственность за недавнюю смерть жительницы города Эймсбери. Россия совершила атаку на британской земле, и это спровоцировало смерть гражданина Британии, считает он.

- На главу комитета Госдумы РФ по экономической политике Сергея Жигарева напали и избили. Коллеги говорят, что "никто не понял, что это было".

- Районный суд в Краснодарском крае удовлетворил иск Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексу Лесли), которые сейчас находятся в тюрьме в Таиланде. Оба должны выплатить бизнесмену по 500 тысяч рублей за ущерб репутации.

- В грузинском ущелье нашли тела супругов из США и их малолетнего ребенка. По подозрению в совершении преступлоения задержан 19-летний пастух.

- Немецкая газета Bild заметила, что российские футболисты вдыхали подозрительные вещества на домашнем ЧМ. Врач сборной РФ разъяснил журналистам, что это нашатырный спирт и обычная в спорте практика.