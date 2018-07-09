Россельхознадзор опроверг запрет на выращивание картошки из своих клубней

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Россельхознадзоре опровергли слухи о том, что российским гражданам могут законодательно запретить выращивать овощи и фрукты из самостоятельно заготовленного посевного материала.

"Никаких изменений в действующее законодательство по этому поводу не было и не предвидится. Более того, мы считаем появившиеся слухи абсурдом и глупостью, - заявила "Российской газете" официальный представитель ведомства Юлия Мелано.

По ее словам, россияне могут самостоятельно и без всяких ограничений сажать на своих участках любые растения и деревья. "Единственное условие - урожай, полученный из собственного посевного материала, нельзя направлять на продажу, в том числе реализовывать его на рынках или в торговых сетях", - отмечается в публикации.

Официальное опровержение информации относительно изменений в КоАП в части использования семян и рассады на приусадебных, садовых, дачных участках для собственных нужд появилось в понедельник на сайте Россельхознадзора.

"В связи с появившейся в СМИ информации о "...внесении изменений в ст. 10.12 КоАП РФ, согласно которой граждане не могут выращивать на своих участках картофель и другие овощные и фруктово-ягодные культуры, используя посевной материал из своих запасов или самостоятельно заготовленный на своих приусадебных участках, под угрозой административного штрафа...", Россельхознадзор считает целесообразным пояснить, что таких инициатив служба не выдвигала", - говорится в сообщении ведомства.

При этом отмечается, что "согласно действующему законодательству, меры ответственности за реализацию семян и посадочного материала ненадлежащего качества и неизвестного происхождения в организованных и неорганизованных местах торговли предусмотрены только в отношении лиц, ведущих коммерческую деятельность".

"Так, данные меры ответственности не имеют отношения к физическим лицам, выращивающим растительную продукцию для собственных нужд", - пояснили в Россельхознадзоре.