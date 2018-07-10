Запущенный к МКС "грузовик" "Прогресс МС-09" вышел на орбиту

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Самый быстрый в истории космический "грузовик" вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию.

Как передает корреспондент "Интерфакса" из Центра управления полетами в подмосковном Королеве, корабль "Прогресс МС-09" успешно отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" и взял курс на МКС.

Специалисты Главной оперативной группы управления полётом российского сегмента Международной космической станции (ГОГУ РС МКС) в ЦУП приступили к управлению полётом транспортного грузового корабля.

Как ожидается, сближение корабля с МКС впервые в истории будет проводиться всего за два витка и займет 3,5 часа.

Причаливание к стыковочному отсеку "Пирс" планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ГОГУ РС МКС в ЦУП и российских космонавтов - Олега Артемьева и Сергея Прокопьева.

Кораблю "Прогресс МС-09" предстоит доставить на Международную космическую станцию более двух тонн различных грузов, в числе которых топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.

Изначально по двухвитковой схеме к МКС должен был добраться "Прогресс МС-07" в октябре 2017 года, однако тогда старт также был отменен автоматикой старта. Корабль стартовал в резервную дату по классической двухсуточной схеме.

Затем 11 февраля планировалось вновь опробовать короткую программу стыковки корабля "Прогресс МС-08" с МКС. Предполагалось, что корабль впервые доберется до МКС по двухвитковой схеме - всего за 3,5 часа. На борту было 2,5 тонны различных грузов, в том числе топливо, вода, научное оборудование и продукты для экипажа международной станции. Однако накануне "Роскосмос" сообщил, что планировавшийся 11 февраля запуск "Прогресса" перенесен на резервную дату - 13 февраля и успешно стартовал по традиционной двухсуточной схеме.