Вспышка кори зафиксирована в Башкирии

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Двенадцать случаев заболевания корью зарегистрировано в Уфе и соседних районах, сообщил глава администрации Уфы Ирек Ялалов на оперативном совещании во вторник.

"По состоянию на 9 июля, в республике всего зарегистрировано 12 случаев кори, из них шесть случаев в Уфе, пять - в Уфимском районе, один - в Иглинском районе. Фактически все эти случаи зарегистрированы в уфимской городской агломерации", - сказал мэр.

По его данным, в шести случаях заболели дети в возрасте от 6 месяцев до 16 лет, другая половина заболевших - взрослые от 26 до 36 лет.

Региональное управление Роспотребнадзора 5 июля утвердило план ограничительных противоэпидемических мероприятий на период подъема заболеваемости корью в республике. "Оснований для паники нет, все находится под контролем компетентных структур", - подчеркнул мэр.

Он также напомнил, что основной мерой профилактики кори является вакцинация.

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5°C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом, сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.