В России

В Екатеринбурге локализован крупный пожар на складе с моторным маслом

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание на производственном складе с моторным маслом в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.

"Угроза распространения огня ликвидирована. Огонь локализован в 10:21 (8:21 по московскому времени). Тушение пожара продолжается", - говорится в сообщении. На месте работают более 70 спасателей, задействовано 19 единиц пожарно-спасательной техники.

Склад на улице Совхозная в Екатеринбурге загорелся утром во вторник. Площадь пожара составила 800 кв. метров. Информации о пострадавших не поступало.

На складе находятся емкости с моторным маслом.

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