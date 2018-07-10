Граффити с Черчесовым в Петербурге пришлось обновить из-за закрашенного пальца

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Авторы граффити с изображением тренера сборной РФ по футболу Станислава Черчесова обновили изображение, так как неизвестные закрасили тренеру палец после поражения в матче с Хорватией, сообщили во вторник пользователи соцсетей.

СМИ связывали акцию с фанатами "Зенита": по версии журналистов "Фонтанки", граффити могли испортить из-за того, что тренер сборной в прошлом работал с польской "Легией" и на портрете пальцами показывает букву L.

В понедельник авторы граффити из объединения Hoodgraff полностью закрасили портрет Черчесова. В ночь на вторник на прежнем месте появился новый портрет: на нем тренер сборной отдает воинское приветствие, что является отсылкой к знаменитому жесту нападающего Артема Дзюбы. В свою очередь Дзюба ранее публиковал в соцсетях снимки с "усами Черчесова".

Как сообщалось, первый портрет Черчесова с цитатой из песни группы "Ленинград" появился на подстанции "Ленэнерго" в Петроградском районе после победы сборной России над Египтом со счетом 3:1. Этот матч Чемпионата мира по футболу проходил в Петербурге. Позже Россия уступила Уругваю со счетом 0:3, однако все равно вышла в плей-офф. Там россияне одолели испанцев.

7 июля сборная России потерпела поражение от национальной команды Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018.

Житель Петербурга анонимно пожаловался на граффити и администрация Петроградского района решила его закрасить, однако собственник здания, ПАО "Ленэнерго" добилось отсрочки до 1 ноября.