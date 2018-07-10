Главные новости
В РоссииКоллеги начальника тушения пожара в "Зимней вишне" угрожали потерпевшимВ миреВ Квебеке из-за аномальной жары за полторы недели умерло 70 человекВ миреСтало известно имя нового министра иностранных дел Великобритании
В России

Граффити с Черчесовым в Петербурге пришлось обновить из-за закрашенного пальца

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Авторы граффити с изображением тренера сборной РФ по футболу Станислава Черчесова обновили изображение, так как неизвестные закрасили тренеру палец после поражения в матче с Хорватией, сообщили во вторник пользователи соцсетей.

СМИ связывали акцию с фанатами "Зенита": по версии журналистов "Фонтанки", граффити могли испортить из-за того, что тренер сборной в прошлом работал с польской "Легией" и на портрете пальцами показывает букву L.

В понедельник авторы граффити из объединения Hoodgraff полностью закрасили портрет Черчесова. В ночь на вторник на прежнем месте появился новый портрет: на нем тренер сборной отдает воинское приветствие, что является отсылкой к знаменитому жесту нападающего Артема Дзюбы. В свою очередь Дзюба ранее публиковал в соцсетях снимки с "усами Черчесова".

Как сообщалось, первый портрет Черчесова с цитатой из песни группы "Ленинград" появился на подстанции "Ленэнерго" в Петроградском районе после победы сборной России над Египтом со счетом 3:1. Этот матч Чемпионата мира по футболу проходил в Петербурге. Позже Россия уступила Уругваю со счетом 0:3, однако все равно вышла в плей-офф. Там россияне одолели испанцев.

7 июля сборная России потерпела поражение от национальной команды Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018.

Житель Петербурга анонимно пожаловался на граффити и администрация Петроградского района решила его закрасить, однако собственник здания, ПАО "Ленэнерго" добилось отсрочки до 1 ноября.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Санкт-Петербург, Станислав Черчесов

Новости по теме

В России
Коллеги начальника тушения пожара в "Зимней вишне" угрожали потерпевшимКоллеги начальника тушения пожара в "Зимней вишне" угрожали потерпевшим
В СКР отметили, что эти люди говорили, что лучше бы пришедшие в суд сгорели в ТЦ вместе с детьми, а также фотографировали их машиныПодробнее
 Грузовик "Прогресс" поставил рекорд скорости на пути к МКСГрузовик "Прогресс" поставил рекорд скорости на пути к МКС
Время от старта до стыковки сократилось почти в два разаПодробнее
 Законопроект о самостоятельной явке в военкомат отправили на доработкуЗаконопроект о самостоятельной явке в военкомат отправили на доработку
Проект также предусматривает новые способы доставки повесток о призыве на военную службуПодробнее
 Дерипаска отсудил у Насти Рыбки 500 тыс. рублейДерипаска отсудил у Насти Рыбки 500 тыс. рублей
Пока Рыбка и Алекс Лесли, который должен будет выплатить бизнесмену такую же сумму, находятся в тюрьме Таиланда из-за проведения секс-тренингаПодробнее
Статью о "репостах" решили декриминализировать только частичноСтатью о "репостах" решили декриминализировать только частично
Предлагается ввести административную ответственность за "репосты" экстремистских материалов, но только при первом нарушенииПодробнее
 СКР завел дело на главу отряда пожарных, первыми прибывших к "Зимней вишне"СКР завел дело на главу отряда пожарных, первыми прибывших к "Зимней вишне"
Следствие считает, что пожарный не организовал надлежащим образом проведение разведки, и будет требовать его арестаПодробнее
 Экс-министр здравоохранения Дагестана задержан за хищение бюджетных средствЭкс-министр здравоохранения Дагестана задержан за хищение бюджетных средств
Чиновник покинул пост в апреле этого годаПодробнее
 Макрон приедет на полуфинальный матч ЧМ-2018 с участием сборной ФранцииМакрон приедет на полуфинальный матч ЧМ-2018 с участием сборной Франции
Президент Франции посетит матч в Санкт-ПетербургеПодробнее
 Каждый второй выпускник колледжа в РФ провалился на независимом профэкзаменеКаждый второй выпускник колледжа в РФ провалился на независимом профэкзамене
Эксперимент по оценке профпригодности проводился впервые наряду с обычной итоговой аттестациейПодробнее
 Бывший главред Forbes Усков оспорил свое увольнение в судеБывший главред Forbes Усков оспорил свое увольнение в суде
Ранее он был освобожден от должности за нарушения трудовой дисциплиныПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 7 июля6 фото
09 июля
Фотохроника 7 июля
Фестиваль Сан-Фермин в Испании7 фото
09 июля
Фестиваль Сан-Фермин в Испании
Лучшие фото недели10 фото
06 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: вторник, 10 июляВ миреСтало известно имя нового министра иностранных дел ВеликобританииВ миреГлава британского минобороны обвинил РФ в гибели женщины в ЭймсбериСпортХорватия отстранила Вукоевича от ЧМ за приветствие украинских националистовВ миреВ Таиланде из затопленной пещеры вывели 8 из 13 человекВ РоссииДерипаска отсудил у Насти Рыбки и Алекса Лесли 1 млн рублей 

Число погибших из-за проливных дождей в Японии достигло 148

Новую серию "Простоквашино" посвятили борьбе Матроскина с лишним весом

В Думу внесен законопроект об уменьшении минимальных добровольных перечислений в ПФР

В Квебеке из-за аномальной жары за полторы недели умерло 70 человек

В Квебеке из-за аномальной жары за полторы недели умерло 70 человекИз-за этой волны смертей морг Монреаля оказался переполнен Подробнее

Власти ускорили создание инфраструктуры под специальные административные районы

Вексельберг стал единственным бенефициаром российских холдингов "Реновы"

Си Цзиньпин пообещал арабским странам кредиты на $20 млрд и гуманитарную помощь

В кинотеатрах Москвы бесплатно покажут 10 фильмов о столице

В Приморье уволят медиков, из-за которых пациент в Приморье ночью не мог попасть в травмпункт

Совет директоров "Уралвагонзавода" возглавил экс-полпред президента на Урале Холманских

Вспышка кори зафиксирована в Башкирии

В Екатеринбурге локализован крупный пожар на складе с моторным маслом

В результате теракта в Афганистане погибли полицейские

Коллеги начальника тушения пожара в "Зимней вишне" угрожали потерпевшим

Коллеги начальника тушения пожара в "Зимней вишне" угрожали потерпевшимВ СКР отметили, что эти люди говорили, что лучше бы пришедшие в суд сгорели в ТЦ вместе с детьми, а также фотографировали их машины Подробнее

Нефть Brent подорожала до $78,54 за баррель

В Таиланде начата завершающая стадия эвакуации детей, заблокированных в пещере

Начальник тушения пожара в "Зимней вишне" не признал вину

Что случилось этой ночью: вторник, 10 июля

Новый министр иностранных дел Великобритании и самый быстрый полет "Прогресса" Подробнее

Член съемочной группы подал в суд на Джонни Деппа

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
SF1Франция Франция– : –21:00Бельгия Бельгия21:00