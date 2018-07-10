Алтайский край снял режим ЧС из-за проблем с посевной

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Алтайский край снял режим ЧС, введенный 6 июня из-за отставания от графика посевных работ на фоне холодной и дождливой весны.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минсельхоза региона, временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко во вторник подписал постановление об отмене режима чрезвычайной ситуации регионального характера, вызванной переувлажнением почвы.

Пресс-служба правительства края в начале июля сообщала, что врио первого зампреда краевого правительства Александр Лукьянов в ходе оперативного совещания правительства региона заявил, что аграриями изменена структура посевных площадей, пересмотрен сортовой состав сельхозкультур и введены культуры с коротким периодом вегетации. Кроме того, часть полей отведена под пары, летние посевы однолетних трав.

В целом яровой сев в регионе на начало июля выполнен на площади более 4,5 млн га.

"Режим чрезвычайной ситуации позволил не только консолидировать силы и возможности специалистов отрасли, но и стал одним из аргументов для аграриев при пролонгации кредитов или привлечении новых займов, в том числе по схемам льготного кредитования. Впереди не менее ответственный период - уборочная кампания. Все понимают, что ее сроки могут сдвинуться, и работы нужно будет вести в напряженном ускоренном режиме, чтобы минимизировать потери урожая", - сказал Томенко на совещании, отметив, что эти вопросы после снятия режима ЧС останутся у правительства края "на особом контроле".

Ранее сообщалось, что из-за холодной погоды и дождей в мае режим ЧС был введен не только в Алтайском крае, но и в Новосибирской области, а также в семи районах Томской области.