Иск нижегородской колонии к участнице Pussy Riot продолжат рассматривать 23 июля

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Измайловский районный суд Москвы во вторник объявил перерыв в процессе по иску исправительной колонии N2 ГУ ФСИН России по Нижегородской области к участнице панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной и изданию "Собеседник" из-за статьи об условиях труда заключенных.

Как следует из информации по данному делу на официальном сайте судов общей юрисдикции Москвы, заседание будет продолжено 23 июля в 09:00.

Нижегородская колония в декабре 2017 года подала иск о защите чести и достоинства к Алехиной и ООО "Собеседник-медиа".

Иск был подан в связи с публикацией на сайте "Собеседника" 21 августа 2017 года текста под названием "Кто зарабатывает на бесплатном труде зеков и мучениях врачей "скорой". Колония выразила несогласие с данным материалом и попросила признать его несоответствующим действительности, порочащим честь, достоинство и деловую репутацию исправительного учреждения и опубликовать опровержение.

В августе 2012 года участницы Pussy Riot Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич были приговорены к двум годам колонии общего режима по статье о хулиганстве за "панк-молебен" в храме Христа Спасителя в Москве. При пересмотре дела Самуцевич было назначено условное наказание.

Часть срока Алехина отбывала в нижегородской исправительной колонии N2, куда ее перевели из колонии в Пермском крае.

В декабре 2013 года девушки вышли на свободу по амнистии, объявленной Госдумой в связи с 20-летием Конституции.