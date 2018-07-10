Более 200 дагестанских чиновников привлекли к ответственности за коррупцию

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - За нарушение антикоррупционного законодательства к ответственности привлечены более 200 дагестанских чиновников, сообщил врио главы республики Владимир Васильев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы сейчас очищаем (ряды чиновников), и я говорю не только о форме уголовного преследования. Вы дали поручение Генпрокуратуре, отработала группа, 48 прокуроров, (выявлено) более 200 нарушений", - сообщил глава Дагестана, отметив, что виновников привлекли "за конфликт интересов, за несоответствие расходов-доходов".

"Кого-то в дисциплинарном порядке, кто-то уволился сам, кого-то наказали", - добавил Васильев.

Врио главы Дагестана пообещал, что "в ближайшее время у нас будет больше порядка".

Ранее бывший вице-премьер Дагестана был арестован по делу о коррупции, экс-министр здравоохранения Дагестана также задержали за хищение бюджетных средств.