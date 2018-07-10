Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Кировской области

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Кировской области выясняют обстоятельства жесткой посадки легкомоторного самолета, в результате которой, по предварительным данным, пострадали два человека.

Старший помощник Приволжского транспортного прокурора Майя Иванова сообщила "Интерфаксу", что инцидент произошел во вторник днем в Кирово-Чепецком районе на взлетно-посадочной площадке Кучаны.

"По предварительным данным, при выполнении учебного полета легкомоторный самолет "Гольф" с пилотом-инструктором и стажером из-за резкого поворота произвел жесткую посадку", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, предварительно, находившиеся в самолете люди "пострадали, но живы".

Самолет принадлежит авиакомпании "Вятка-Авиа".

Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.