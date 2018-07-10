Алехину из Pussy Riot за уклонение от обязательных работ задержали приставы

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Участница Pussy Riot Мария Алехина сообщила, что ее задержали судебные приставы за уклонение от обязательных работ, назначенных за акцию в поддержку мессенджера Telegram у здания ФСБ.

"Едем с приставами в машине. Административное задержание за уклонение от обязательных работ", - сказала Алехина "Интерфаксу" во вторник. Она отметила, что на нее в ближайшее время составят протокол об уклонении от выполнения обязательных работ, после чего ее доставят в суд.

В День работника органов безопасности 20 декабря 2017 года 13 человек пришли на Лубянскую площадь в центре Москвы, где начали кидать в здание ФСБ разноцветные бумажные самолетики, протестуя против блокировки мессенджера Telegram. Алехина также развернула у ФСБ "подарочный плакат".

За эту акцию Мещанский суд признал Алехину виновной в нарушении порядка организации публичного мероприятия (ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ) и назначил ей 100 часов обязательных работ. Позже Мосгорсуд признал это решение законным.

В августе 2012 года Алехина и другая участница Pussy Riot Надежа Толоконникова были осуждены к двум годам колонии общего режима по статье о хулиганстве за так называемый "панк-молебен" в храме Христа Спасителя в Москве.