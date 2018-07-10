Подмосковье потратит 1,66 млрд рублей на новые комплексы по переработке отходов

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Мособлдума внесла изменения в бюджет области, которые предусматривают выделение средств на строительство комплексов по переработке отходов в трех городских округах, сообщают в региональном парламенте во вторник.

"В бюджете региона дополнительно предусмотрено 1,66 млрд руб. на строительство комплексов по переработке отходов в городских округах Зарайск, Рошаль и Серебряные пруды", - говорится в материалах Мособлдумы к пресс-конференции председателя регионального парламента Игоря Брынцалова.

В Мособлдуме отметили, что еще 767 млн рублей хотят направить на строительство подъездов к объектам по обращению с отходами в городских округах Шатура, Руза, Рошаль, Дмитров и Наро-Фоминск.