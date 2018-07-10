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Клиенты ВТБ столкнулись с проблемой с доступом в интернет-банк

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Вход в систему "ВТБ-Онлайн" временно ограничен по техническим причинам, сообщили в колл-центре кредитной организации.

Клиенты ВТБ, в частности, не могут зайти в интернет-банк. Ориентировочно проблемы возникли в 13.00 по Москве.

"На текущий момент, действительно, по техническим причинам возможна задержка или недоступность сервиса. В ближайшее время система будет восстановлена", - сообщили "Интерфаксу" в колл-центре банка.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями ВТБ.

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Теги: ВТБ
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