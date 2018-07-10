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Россельхознадзор пригрозил запретить поставки из Белоруссии из-за опасного жука

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор может временно запретить прямые и транзитные поставки из Белоруссии продукции растениеводства, транспортных средств, упаковки и тары из-за опасного жука диабротика.

Россельхознадзор установил, что по информации, предоставленной белорусской стороной в справочник по карантинному фитосанитарному состоянию территорий государств - участников СНГ на 1 января 2018 года, в Белоруссии в 2017 году были установлены карантинные фитосанитарные зоны по западному кукурузному жуку, или жуку диабротика. Россельхознадзор получил эти сведения в июле.

Как считают в Россельхознадзоре, потенциальная вредоносность жука на территории РФ возможна в зоне устойчивого выращивания кукурузы, посевы которой находятся в основном в Южном федеральном округе (Краснодарский, Ставропольский края, Ростовская, Волгоградская и Астраханская области, Кабардино-Балкария). Занос жука на территорию Российской Федерации возможен наземным транспортом, с продукцией, тарой и упаковкой. Экономический ущерб от потери урожая кукурузы может составить 950 млн рублей в год.

"Принимая во внимание, что РФ экспортирует зерно более чем в сто стран мира, а Белоруссия ввозит подкарантинную продукцию из стран распространения кукурузного жука (прежде всего, Украина и Польша), Россельхознадзор направил в адрес белорусской стороны обращение о необходимости обеспечения при ввозе в РФ фитосанитарной безопасности продукции, транспортных средств, упаковки и тары", - говорится в сообщении. Эту информацию Россельхознадзор направил в адрес Евразийской экономической комиссии и предупредил о возможном негативном развитии ситуации.

Распространение диабротика

Согласно сообщению Россельхознадзора, западный кукурузный жук был впервые зафиксирован на территории Белоруссии в 2009 году. Он питается исключительно кукурузой. Взрослые особи повреждают листья и зерна молодых початков. Кроме того, жуки и личинки являются переносчиками возбудителей грибных, бактериальных и вирусных заболеваний кукурузы. Тем не менее, основной урон урожаю кукурузы наносит питание личинок жука корнями. Поврежденные растения не способны активно усваивать воду и питательные вещества из почвы, в результате замедляется их рост и развитие, они вянут, а при сильном повреждении корней без особых усилий выдергиваются из почвы.

Средняя скорость распространения жука диабротика составляет 40 км в год, в отдельные периоды может превысить 150 км в год. Основные меры борьбы с западным кукурузным жуком направлены на уничтожение личинок и заключаются в строгом соблюдении чередования культур в севообороте и в применении разрешенных инсектицидов.

Родиной жука диабротика является Северная Америка, где затраты на борьбу с этим вредителем, с учетом недобора урожая, ежегодно составляют порядка $1 млрд. В Европе опасный жук впервые был обнаружен в 1992 году на кукурузном поле около аэропорта Белграда (столица бывшей Югославии), куда он, скорее всего, был занесен из США воздушным путем, отмечается в сообщении Россельхознадзора. Несмотря на принятые меры, уничтожить очаг распространения вредителя не удалось.

С 1994 года началось распространение вредителя по кукурузосеющим регионам Центральной и Восточной Европы (Венгрия, Хорватия, Румыния, Босния и Герцеговина, Болгария, Италия, Словакия, Швейцария, Австрия, Чехия, Франция, Польша и др.). В 2001 году жук впервые был обнаружен в Закарпатье (Украина) близ границы с Венгрией и Румынией. В 2006 году насекомых обнаружили во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях Украины.

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Теги: Россельхознадзор, Белоруссия

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