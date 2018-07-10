В МВД РФ заявили о наличии у Сенцова гражданства России

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Отбывающий наказание в колонии режиссер Олег Сенцов является гражданином РФ, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-центре МВД.

"Сообщаем, что Сенцов Олег Геннадьевич, 13 июля 1976 года рождения, является гражданином Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре в ответ на запрос "Интерфакса".

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Сенцов находится в российской тюрьме, как гражданин Украины. "РФ безусловно признает, что Сенцов является гражданином Украины. Сенцов не смог предоставить ни паспорт гражданина РФ, ни его копию, ни его номер. Он - гражданин Украины", - сказала Денисова. Она подчеркнула, что не существует ни единого документа, свидетельствующего о том, что у Сенцова якобы есть гражданство РФ.

Сенцов содержится в российской колонии "Белый медведь" за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта. 14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, содержащихся в заключении в РФ.