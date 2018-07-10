Лауреат премии Коула математик Суслин скончался в Петербурге

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Известный математик, лауреат премии Коула Андрей Суслин скончался в Санкт-Петербурге на 68-м году жизни.

"Сегодня в Петербурге скончался великий математик и прекрасный человек - мой дядя Андрей Александрович Суслин", - сообщил во вторник в фейсбуке его племянник, математик Федор Петров.

Суслин - российский и американский математик, специалист по алгебре, в частности по алгебраической К-теории. В 1976 году он доказал гипотезу Серра, в 1982 году совместно с Александром Меркурьевым доказал теорему Меркурьева-Суслина. С 1994 года - профессор Северо-Западного университета в США. В 2000 году стал лауреатом премии Коула, присуждаемой Американским математическим обществом.