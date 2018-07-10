В России

Депутаты откажутся от уголовной ответственности за исполнение западных санкций в РФ

По словам председателя Госдумы, депутаты скорректировали свое мнение, "исходя из того диалога, который состоялся с бизнесом, с экспертным сообществом"

Депутаты откажутся от уголовной ответственности за исполнение западных санкций в РФ
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Депутаты могут отказаться от нормы законопроекта об уголовной ответственности за исполнение западных санкций на территории РФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Во второй части законопроекта (об уголовной ответственности за подстрекательство к введению санкций против РФ - ИФ) есть консенсус у всех - у делового сообщества, у экспертов, у депутатов", - сказал Володин журналистам во вторник.

Что касается первой части соответствующего проекта закона, которым предлагается внести поправки в УК РФ, связанные с установлением уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории РФ, то, подчеркнул спикер, "мы мнение свое скорректировали, исходя из того диалога, который состоялся с бизнесом, с экспертным сообществом и считаем, что эта статья должна либо быть в рамках административной ответственности, либо в принципе эту статью можно взять и исключить".

На просьбу "Интерфакса" уточнить, идет ли речь о возможности полного изъятия данной нормы из законопроекта, председатель Госдумы подтвердил, что это именно так.

Введение наказания за исполнение санкции и дискуссия вокруг него

Ранее представители бизнеса неоднократно высказались категорически против введения в России уголовной ответственности за исполнение санкций.

В свою очередь первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявлял: "Что касается ответственности должностных лиц за исполнение санкций на территории РФ, то представители делового сообщества предложили уточнить дополнительно этот состав, сделав ряд оговорок, которые не позволили бы привлечь к ответственности тех должностных лиц, которые действовали в рамках обстоятельств непреодолимой силы, а также предложили рассмотреть возможность перенесения в целом состава в КоАП".

Вместе с тем он заявил, что "наказание за активное содействие введению санкций, за подстрекательство к санкциям со стороны некоторых российских граждан должно быть принято".

Госдума 15 мая приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за исполнение на территории РФ иностранных санкций и умышленное содействие их введению.

В частности, по нему, зарегистрированные в России юридические лица, субъекты РФ или муниципальные образования, а также подконтрольные им лица (российские частные и публичные субъекты), которые отказывают гражданину РФ в совершении обычных хозяйственных операций и сделок в рамках исполнения антироссийских санкций, наказываются штрафом до 600 тысяч рублей и ограничением либо лишением свободы до четырех лет.

Второе чтение закона планировалось на 17 мая, однако из-за поступивших в Госдуму обращений представителей деловых и банковских кругов спикер палаты были назначены дополнительные консультации с представителями бизнеса.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Вячеслав Володин, Госдума

Новости по теме

В России
Депутаты откажутся от уголовной ответственности за исполнение западных санкций в РФДепутаты откажутся от уголовной ответственности за исполнение западных санкций в РФ
По словам председателя Госдумы, депутаты скорректировали свое мнение, "исходя из того диалога, который состоялся с бизнесом, с экспертным сообществом"Подробнее
 В МВД РФ заявили о наличии у Сенцова гражданства РоссииВ МВД РФ заявили о наличии у Сенцова гражданства России
Ранее украинский омбудсмен заявляла, что не существует ни одного документа, свидетельствующего о том, что у Сенцова есть гражданство РФПодробнее
 Власти 61 региона дали положительные отзывы на пенсионную реформуВласти 61 региона дали положительные отзывы на пенсионную реформу
Законопроект о повышении пенсионного возраста перед чтением в Госдуме был направлен на отзыв в субъекты РФПодробнее
 Суд арестовал руководителя тушения пожара в "Зимней вишне"Суд арестовал руководителя тушения пожара в "Зимней вишне"
Андрея Бурсина обвиняют в халатности при организации тушения пожара в кемеровском торговом центреПодробнее
Очередь за "умной колонкой" "Яндекса" начали занимать с 5 утраОчередь за "умной колонкой" "Яндекса" начали занимать с 5 утра
Пока устройство продают только в офлайн-магазине и не более двух штук в одни рукиПодробнее
 Коллеги начальника тушения пожара в "Зимней вишне" угрожали потерпевшимКоллеги начальника тушения пожара в "Зимней вишне" угрожали потерпевшим
В СКР отметили, что эти люди говорили, что лучше бы пришедшие в суд сгорели в ТЦ вместе с детьми, а также фотографировали их машиныПодробнее
 Грузовик "Прогресс" поставил рекорд скорости на пути к МКСГрузовик "Прогресс" поставил рекорд скорости на пути к МКС
Время от старта до стыковки сократилось почти в два разаПодробнее
 Законопроект о самостоятельной явке в военкомат отправили на доработкуЗаконопроект о самостоятельной явке в военкомат отправили на доработку
Проект также предусматривает новые способы доставки повесток о призыве на военную службуПодробнее
 Дерипаска отсудил у Насти Рыбки 500 тыс. рублейДерипаска отсудил у Насти Рыбки 500 тыс. рублей
Пока Рыбка и Алекс Лесли, который должен будет выплатить бизнесмену такую же сумму, находятся в тюрьме Таиланда из-за проведения секс-тренингаПодробнее
 Статью о "репостах" решили декриминализировать только частичноСтатью о "репостах" решили декриминализировать только частично
Предлагается ввести административную ответственность за "репосты" экстремистских материалов, но только при первом нарушенииПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Трусы вверх!8 фото
10 июля
Трусы вверх!
Фотохроника 9 июля6 фото
09 июля
Фотохроника 9 июля
Лучшие фото недели10 фото
06 июля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииДепутаты откажутся от уголовной ответственности за исполнение западных санкций в РФВ миреВсех детей и тренера спасли из затопленной пещеры в ТаиландеСпортКриштиану Роналду перешел в "Ювентус"В миреПесков объяснил русофобией слова сенатора США, сравнившего власти РФ с мафиейСпортЧерчесов взял вину на себя за неудачную игру Смолова на ЧМ-2018В РоссииСуд арестовал руководителя тушения пожара в "Зимней вишне"

"Бога Кузю" попросили отправить в колонию на 7 лет за секту и мошенничество

Франция - Бельгия. Онлайн

Франция - Бельгия. ОнлайнВ Петербурге определится первый финалист чемпионата мира-2018 по футболу Подробнее

Племяннику экс-президента Саргсяна предъявили обвинение в покушении на убийство

Пострадавший в Эймсбери пришел в сознание

Пострадавший в Эймсбери пришел в сознаниеОтравившийся "Новичком" мужчина находится в критическом, но стабильном состоянии Подробнее

Пучдемона и еще пятерых каталонских политиков лишили депутатских мандатов

Определились все полуфиналистки "Уимблдона"

Депутаты откажутся от уголовной ответственности за исполнение западных санкций в РФ

Депутаты откажутся от уголовной ответственности за исполнение западных санкций в РФПо словам председателя Госдумы, депутаты скорректировали свое мнение, "исходя из того диалога, который состоялся с бизнесом, с экспертным сообществом" Подробнее

Франция опровергла отмену эмбарго на поставку своих вооружений в Азербайджан

Фотохроника 10 июля

Фотохроника 10 июля7 фото

"Фонд Тимура Исламова" из Татарстана включили в реестр НКО-иноагентов

Криштиану Роналду перешел в "Ювентус"

Криштиану Роналду перешел в "Ювентус"Об этом говорится в заявлении "Реала", цвета которого португалец защищал с 2009 года Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
SF1Франция Франция– : –21:00Бельгия Бельгия21:00