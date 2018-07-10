Депутаты откажутся от уголовной ответственности за исполнение западных санкций в РФ

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Депутаты могут отказаться от нормы законопроекта об уголовной ответственности за исполнение западных санкций на территории РФ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Во второй части законопроекта (об уголовной ответственности за подстрекательство к введению санкций против РФ - ИФ) есть консенсус у всех - у делового сообщества, у экспертов, у депутатов", - сказал Володин журналистам во вторник.

Что касается первой части соответствующего проекта закона, которым предлагается внести поправки в УК РФ, связанные с установлением уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории РФ, то, подчеркнул спикер, "мы мнение свое скорректировали, исходя из того диалога, который состоялся с бизнесом, с экспертным сообществом и считаем, что эта статья должна либо быть в рамках административной ответственности, либо в принципе эту статью можно взять и исключить".

На просьбу "Интерфакса" уточнить, идет ли речь о возможности полного изъятия данной нормы из законопроекта, председатель Госдумы подтвердил, что это именно так.

Введение наказания за исполнение санкции и дискуссия вокруг него

Ранее представители бизнеса неоднократно высказались категорически против введения в России уголовной ответственности за исполнение санкций.

В свою очередь первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявлял: "Что касается ответственности должностных лиц за исполнение санкций на территории РФ, то представители делового сообщества предложили уточнить дополнительно этот состав, сделав ряд оговорок, которые не позволили бы привлечь к ответственности тех должностных лиц, которые действовали в рамках обстоятельств непреодолимой силы, а также предложили рассмотреть возможность перенесения в целом состава в КоАП".

Вместе с тем он заявил, что "наказание за активное содействие введению санкций, за подстрекательство к санкциям со стороны некоторых российских граждан должно быть принято".

Госдума 15 мая приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за исполнение на территории РФ иностранных санкций и умышленное содействие их введению.

В частности, по нему, зарегистрированные в России юридические лица, субъекты РФ или муниципальные образования, а также подконтрольные им лица (российские частные и публичные субъекты), которые отказывают гражданину РФ в совершении обычных хозяйственных операций и сделок в рамках исполнения антироссийских санкций, наказываются штрафом до 600 тысяч рублей и ограничением либо лишением свободы до четырех лет.

Второе чтение закона планировалось на 17 мая, однако из-за поступивших в Госдуму обращений представителей деловых и банковских кругов спикер палаты были назначены дополнительные консультации с представителями бизнеса.