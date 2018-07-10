Еще одно уголовное дело возбудили против экс-министра здравоохранения Дагестана

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Следователи МВД по Дагестану возбудили еще одно дело о мошенничестве в отношении экс-главы Минздрава республики Танки Ибрагимова. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе республиканского МВД.

"Сотрудниками СУ МВД по Дагестану возбуждено еще одно уголовное дело по статье 159 (мошенничество) УК РФ в отношении экс-министр здравоохранения Дагестана Т.Ибрагимова. В ночь на 10 июля он вновь задержан. Решается вопрос повторного ходатайства перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде ареста, а также применения мер пресечения в отношении остальных фигурантов дела", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Ибрагимов, его заместитель, а также специалисты отдела госзакупок ведомства подозреваются в создании организованной преступной группы, которая специализировалась на хищениях средств республиканского и федерального бюджетов в особо крупных размерах, в частности в хищении 44 млн рублей путем завышения стоимости медицинского оборудования, а также хищении 71 млн рублей при исполнении обязательств по поставке медикаментов для нужд медицинских учреждений Дагестана.

Как сообщалось, 7 июля после обысков в доме у Ибрагимова его задержали в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела о мошенничестве. Вместе с ним также был задержан его заместитель.

9 мая Кировский суд города Махачкалы отправил Ибрагимова под домашний арест.