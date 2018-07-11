На Забайкальской железной дороге из-за ливней ввели режим ЧС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В связи с обильными осадками на Забайкальской железной дороге введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает в среду пресс-служба ЗабЖД.

"Организовано круглосуточное дежурство руководителей аппарата управления ЗабЖД, филиалов и структурных подразделений ОАО "РЖД", обслуживающих полигон магистрали", - говорится в сообщении.

Назначены дополнительные проверки состояния путевой инфраструктуры, устройств железнодорожной автоматики и энергетики, скально-обвальных участков, мостов, водоотводов, водопропускных и дренажных сооружений. Особое внимание уделяется местам, где железнодорожный путь расположен в непосредственной близости от рек.

Для ликвидации последствий размывов созданы аварийные бригады общей численностью 158 человек. Подготовлена тяжелая путеремонтная техника и подвижной состав с щебнем, которые при необходимости будут задействованы для укрепления насыпей.

В настоящее время движения поездов по Забайкальской железной дороге осуществляется в штатном режиме. На станции Шилка продолжаются работы по восстановлению четного железнодорожного моста.

Ранее на этой станции в результате подъема уровня воды в реке Кия была подмыта опора четного железнодорожного моста, находящегося в западной горловине станции. Движение по этому мосту было остановлено и осуществлялось по нечетному мосту.