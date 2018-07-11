Работники "Радиоприбора" обратились к главе Приморья из-за долга по зарплате в 380 млн руб.

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Бывшие работники обанкротившегося завода "Радиоприбор" во Владивостоке, которые более двух лет ждут выплаты долгов по зарплате, обратились к врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко с просьбой принять меры по погашению задолженности.

"Просим вас принять меры в решении вопроса выплаты долгов по зарплате бывшим работникам ОАО "Радиоприбор", накопившимся с октября 2015 по ноябрь 2016 года, а также окончательному расчету по выплаты выходных пособий, отпускных", - говорится в коллективном обращении. Представитель инициативной группы сообщила "Интерфакск", что под обращением подписались около 150 человек.

По ее словам, людям выплачивают лишь небольшие суммы, полученные от продажи имущества обанкротившегося предприятия. "Состоялось несколько продаж имущества "Радиоприбора", а люди деньги не получили или получили лишь небольшие суммы. Есть случаи, когда было выплачено всего по несколько рублей", - сказала собеседница агентства.

По данным представителей инициативной группы, долги бывшим рабочим завода составляют 380 млн руб.

Сложившуюся ситуацию представители инициативной группы рассчитывают в ближайшее время обсудить с властями края.

Представитель администрации края сообщил "Интерфаксу", что вопрос о погашении задолженности будет рассмотрен на правительственном уровне. "Врио губернатора Приморья Андреем Тарасенко направлено письмо с просьбой выделить из резервного фонда правительства РФ 380 млн руб. на погашении задолженности бывшим работникам "Радиоприбора". Документ уже прошел согласование в профильных министерствах, окончательное решение будет приниматься на заседании правительственной комиссии, которое запланировано на ближайшее время", - сказал собеседник агентства.

"Радиоприбор" - в прошлом одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники. На нем работало около 1,2 тыс. человек.

Долг перед работниками предприятия накапливался с 2014 года из-за действий собственника и руководства компании по выводу из оборота денежных средств. В результате завод стал одним из крупнейших должников по зарплате в регионе.

В отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело. В настоящее время на базе "Радиоприбора" создан новый производственный комплекс - филиал Дубненского машиностроительного завода.

"Радиоприбор" проходит процедуру банкротства. В феврале 2018 года Арбитражный суд Приморского края принял решение о первоочередном порядке выплат задолженности по заработной плате уволенным работникам завода от продажи имущества компании.