В посольстве РФ в Греции не стали комментировать высылку российских дипломатов

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В посольстве РФ в Греции не комментируют сообщения местных СМИ о высылке российских дипломатов из Афин.

"Посольство не комментирует сообщения греческих СМИ", - заявил "Интерфаксу" представитель российской дипмиссии.

Он подчеркнул, что посольство "активно работает над продвижением позитивной повестки дня российско-греческих отношений, над продвижением нашего двустороннего сотрудничества по всем азимутам".

Ранее в среду газета "Катимерини" написала, что Афины высылают двух российских дипломатов, которых Греция обвиняет во вмешательстве в дела страны. В российском МИДе пообещали ответить на эти действия зеркально.