Императорское православное общество открестилось от истории с высылкой дипломатов РФ

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Императорское православное палестинское общество (ИППО) заявило о своей непричастности к попыткам подкупа Православной церкви Греции и не верит, что такие попытки могли иметь место со стороны российских дипломатов.

"ИППО к этому отношения не имеет, и я не верю, что к этому могут иметь отношение наши дипломаты и кто-либо вообще. Никаких попыток воздействовать на местные органы власти с нашей стороны никогда не было, даже в голове такого не держали", - заявил корреспонденту "Интерфакса" в среду зампред московского отделения ИППО Сергей Житенев.

Ранее газета "Катимерини" сообщила, что Афины обвиняют российских дипломатов в попытках сбора и распространения информации и подкупе государственных чиновников, в том числе в том, что касается такой чувствительной внутренней проблемы, как соглашение между Грецией и бывшей югославской республикой Македонией вокруг названия этого государства.

Собеседники газеты отметили, что эта инициатива последовала за многочисленными скоординированными усилиями, связанными с расширением российского влияния в Греции, которое, помимо прочего, связано с деятельностью ИППО. В частности, утверждает газета, речь идет о попытках оказания влияния через денежные вознаграждения на муниципальные и городские структуры греческой православной церкви, а также о том, чтобы заручиться влиянием на горе Афон.