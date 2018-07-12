В поддержку пожарных, тушивших пожар в "Зимней вишне", собрали более 100 тыс. подписей

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Интернет-петиции с требованием прекратить уголовное преследование в отношении начальника пожарного звена Сергея Генина и руководителя тушения пожара в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" Андрея Бурсина подписали 101 756 человек.

К настоящему моменту петицию в поддержку Генина, созданную в начале апреля и направленную в Следственный комитет, подписали 52 787 человек.

Петицию на имя президента РФ и СКР с просьбой закрыть дело против Бурсина и отпустить его из-под ареста, созданную 9 июля, подписали более 49 тыс. человек. Также авторы просят отпустить и Генина.

"Мы просим подписать петицию, чтобы помочь не только Бурсину, но и другим спасателям, которые могут оказаться в такой же ситуации", - пишут авторы обращения.

Как сообщалось, начальник службы пожаротушения ФГКУ "1 отряд ФПС по Кемеровской области" Бурсин стал четвертым арестованным сотрудником МЧС по делу о пожаре в "Зимней вишне". Он был задержан 7 июля, в тот же день ему предъявили обвинение по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность). По данным СКР, он нарушил требования закона "О пожарной безопасности" и боевого устава подразделений пожарной охраны, что привело к гибели 60 человек.

10 июля Центральный суд города Кемерово отправил Бурсина на два месяца в СИЗО.

Всего в рамках расследования арестованы 11 обвиняемых. Кроме Бурсина, это технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок; руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко; его подчиненный Александр Никитин; охранник Сергей Антюшин, который, как предполагается, не включил систему оповещения о пожаре; глава кемеровского госстройнадзора Танзиля Комкова, гендиректор компании-собственника Юлия Богданова, а также начальник пожарного караула Генин.

Им предъявлены обвинения по ст.109 (причинение смерти по неосторожности), ст.219 (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), ст.238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ч.3 ст.293 УК РФ (халатность). В конце мая также были задержаны и арестованы экс-глава ГУ МЧС Кузбасса Александр Мамонтов и начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального МЧС Григорий Терентьев. Обоим инкриминируют халатность, а А.Мамонтову и растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье, 25 марта. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.