Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Промсвязьбанк не будет единственным банком для обслуживания гособоронзаказа, сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев журналистам в четверг.

По его словам, "будут и другие тоже банки". Они смогут стать исполнителями заказа, если правительство не определило конкретный банк по определенному контракту.

"Есть идентификатор государственного контракта. И вот по каждому контракту правительство либо определится и это будет тот банк, который правительство сказало, или, если правительство ничего не сказало, тогда из числа уполномоченных банков головной исполнитель может выбирать для себя более удобный", - отметил замминистра.

На базе санируемого Промсвязьбанка планируется создать кредитную организацию для обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов. Банк может получить от других кредитных организаций на баланс до 1 трлн рублей кредитов, выданных санкционным предприятиям из сферы ОПК.