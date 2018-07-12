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Казанцу увеличили компенсацию до 50 тыс. руб. за смерть брата после пыток в полиции

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - МВД России выплатит компенсацию в 50 тысяч рублей жителю Казани Сергею Дроздову, чей брат умер после пыток в отделе полиции "Юдино". Об этом сообщил агентству "Интерфакс" руководитель Казанского правозащитного центра Игорь Шолохов, представляющий интересы истца.

"Сумма компенсации морального время была увеличена Верховным судом Татарстана в пять раз. Ранее, в мае этого года Кировским районным судом Казани истцу была назначена сумма в 10 тысяч рублей", - сказал Шолохов.

По его словам, жалоба Дроздова также находится в ЕСПЧ.

"Мизерная компенсация, присужденная на национальном уровне, станет дополнительным доводом при рассмотрении жалобы Сергея Дроздова, которая уже находится в ЕСПЧ", - добавил руководитель КПЦ.

В исковом заявлении Дроздов просил взыскать с МВД России 2 млн 84 тыс. рублей за нравственные страдания, связанные со смертью брата.

Как сообщалось, 1 февраля 2012 года заместителя директора Казанского техникума железнодорожного транспорта Павла Дроздова доставили в отдел полиции "Юдино" управления МВД по Казани. Пятеро полицейских избили его в камере и, надев наручники, связали в позе "ласточка" ремнем и веревками. Вскоре Дроздов умер, оставаясь в таком положении.

В ноябре 2017 года Кировский районный суд Казани вынес приговор четверым полицейским, все получили условные сроки. В январе 2018 года Верховный суд Татарстана оставил приговор без изменений.

Сергей Дроздов был признан потерпевшей стороной.

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Теги: Татарстан

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