Международные резервы РФ с 29 июня по 6 июля выросли на $4,1 млрд

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 6 июля составили $459,6 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 29 июня международные резервы равнялись $455,5 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $4,1 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.