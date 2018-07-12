Новая форма уведомления о создании религиозной организации начнет действовать с 20 июля

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Минюст РФ изменил форму уведомления о создании религиозной организации, теперь в нем также должны приводиться сведения о представившем уведомление лице.

"В нем (в уведомлении) в соответствии с Федеральным законом "О свободе совести и о религиозных объединениях" указываются сведения об основах вероисповедания, о местах совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, руководителе, представителе, гражданах, входящих в религиозную группу. Новая форма такого уведомления дополнена сведениями о лице, представившем его, и включает расписку о получении уведомления", - пояснили в министерстве.

Изменения направлены на обеспечение достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале деятельности религиозной группы, отметили в ведомстве.