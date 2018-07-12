Что произошло за день: четверг, 12 июля

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО, что в ходе саммита Североатлантического альянса партнеры Вашингтона согласились поднять расходы на оборону "до невиданного ранее уровня". Незадолго до этого издание Politico сообщило, что американский президент пригрозил вывести США из состава НАТО, если члены альянса не согласятся как можно скорее увеличить свои оборонные расходы. Однако впоследствии президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ничего подобного Трамп не говорил.

- На пресс-конференции в Брюсселе Дональд Трамп также ответил на вопросы о своей предстоящей встрече с Владимиром Путиным, заявив, что считает президента России соперником, который со временем мог бы стать другом. В свою очередь, Кремль сегодня заявил, что ожидают сложных переговоров двух лидеров.

- Владимир Путин своим указом продлил продовольственное эмбарго почти на полтора года - до 31 декабря 2019-го.

- Минтруд призвал увязать пенсионную реформу с коррекцией миграционной политики. В ведомстве заявили, что граждане РФ должны иметь преимущество перед мигрантами при поиске работы.

- На чемпионате мира пропал и быстро нашелся болельщик из Великобритании. Об исчезновении Дугласа Моретона в Самаре сообщили его друзья в соцсетях. Полиция начала поиски, подчеркнув, с заявлений о пропаже иностранца никто не подавал. Довольно быстро мужчина был обнаружен в одной из московских гостинец.

- Superjet-100 приземлился без стойки шасси в подмосковном Раменском. Взлетную полосу перед посадкой прошлось залить пеной, чтобы избежать возгорания самолета.

- Шеф-редактор издательского дома "Коммерсантъ" и главный редактор одноименной газеты Сергей Яковлев временно покинет свой пост в силу личных обстоятельств.

- Великобритания опубликовала новый план "мягкого" Brexit. В Financial Times сравнили документ с соглашением об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

- Изъятые у обвиняемого в коррупции экс-сотрудника МВД Дмитрия Захарченко 9 млрд рублей перечислены в российский бюджет.

- Время полета космонавтов на МКС к 2021 году планируется сократить с двух суток до 1,5 часов.

- В ФИФА сообщили, что из собранных у игроков чемпионата мира по футболу 2018 года почти 4 тысяч образцов ни одного положительного допинг-теста не выявлено.