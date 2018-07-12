Турист из Москвы упал с обрыва в реку на курорте Домбай

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Спасатели Карачаево-Черкесии проводят поисково-спасательную операцию по розыску туриста из Москвы, упавшего с обрыва в горную реку в курортном поселке Домбай.

"В поселке Домбай Карачаевского городского округа в районе маятниковой дороги у смотровой поляны 53-летний турист из города Москва упал с обрыва вниз, где протекают две горные реки Аманауз и Домбай Елген. Информация о происшествии поступила в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по КЧР в 20:33", - сообщили в главке МЧС по КЧР.

На поиски туриста выдвинулись спасатели Домбайского поисково-спасательного подразделения.