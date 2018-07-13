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Поиски туриста из Москвы, упавшего с обрыва в реку в Домбае, временно приостановлены

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Поисково-спасательная операция по розыску туриста из Москвы, упавшего с обрыва в горную реку в курортном поселке Домбай Карачаево-Черкесии (КЧР) приостановлена из-за наступления темноты.

"В связи с наступлением темного времени суток, работы приостановлены до утра 13 июля", - сообщил "Интерфаксу" сотрудник ГУ МЧС России по КЧР.

К поисковым работам привлечены спасатели Домбайского поисково-спасательного подразделения Карачаево-Черкесского ПСО МЧС России в составе пяти человек и одной единицы техники.

Как сообщалось, в дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по КЧР в 20:33 по московскому времени поступила информация о том, что в поселке Домбай Карачаевского городского округа в районе маятниковой дороги у смотровой поляны, 53-летний турист из Москвы упал с обрыва вниз, где протекают две горные реки Аманауз и Домбай Елген.

По предварительной информации турист не зарегистрирован.

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Теги: Домбай, КЧР

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