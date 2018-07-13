Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Камчатки

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали минувшей ночью землетрясение магнитудой 4,6 в Камчатском заливе, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).
"Сейсмическое событие произошло в пятницу в 02:10 местного времени (четверг 17:10 по московскому времени). Его эпицентр находился на глубине 45 км в 400 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского в Камчатском заливе", - сказал собеседник агентства.
Население сейсмическое событие не ощутило.