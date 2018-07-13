Спасатели нашли тело упавшего в горную реку в Домбае туриста из Москвы

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Спасатели Карачаево-Черкесии обнаружили тело 53-летнего туриста из Москвы, упавшего с обрыва в горную реку в курортном поселке Домбай.

"Около 4:00 по московскому времени, поиск пропавшего туриста в поселке Домбай был возобновлен. По уточненной информации, турист упал с обрыва вниз, в месте, где протекают две горные реки - Аманауз и Домбай Елген. Спасатели обследовали оба берега реки, протяженностью 1 км от места происшествия, и около 6:00 по московскому времени обнаружили тело туриста, которое передали сотрудникам полиции", - сообщил "Интерфаксу" сотрудник ГУ МЧС России по КЧР.

Сообщение о том, что в поселке Домбай 53-летний турист из Москвы упал с обрыва в реку в районе маятниковой дороги у смотровой поляны, поступило МЧС накануне вечером.

К поискам привлекли спасателей Домбайского поисково-спасательного подразделения Карачаево-Черкесского ПСО МЧС России.