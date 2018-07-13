Котята дикого дальневосточного леопарда родились в Московском зоопарке

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Дикий дальневосточный леопард Николай, после травмы отправленный из приморской тайги в Московский зоопарк, стал отцом двух котят - это первый за 60 лет случай получения потомства редчайшего хищника в неволе.

Как сообщает пресс-служба нацпарка "Земля леопарда", с появлением на свет котят Николай стал основателем новой генетической линии леопардов в неволе. Он первый носитель "новой крови" из дикой природы с 1956 года, когда отлов этих кошек был официально запрещен. В будущем потомки Николая могут вернуться в леса юга Дальнего Востока.

В 2015 году травмированного браконьерской ловушкой Николая обнаружили в Приморье на границе с Китаем российские пограничники. Ветеринары спасли котенка от гибели, но из-за травмы он не смог бы выжить в дикой природе. Через год его передали в питомник Московоского зоопарка, где он принял участие в программе по разведению леопардов. Уже весной 2018 года сыграл свою первую "свадьбу" - с самкой по имени Акра.

Во время первичного осмотра выяснилось, что оба малыша - самцы. Котята отлично себя чувствуют и гармонично развиваются. По нескольку раз в день мать переносит из берлоги во внешний вольер, где детеныши могут порезвиться. Пока они питаются только материнским молоком, а мясо начнут есть в трехмесячном возрасте.

Леопард Николай не участвует в выращивании и воспитании потомства - у большинства крупных кошек детенышами занимается только самка. Котята родились в июне, но заботливая мать оберегала и скрывала их от глаз посторонних в берлоге, и только в июле специалистам удалось осмотреть котят.

"Мы очень рады, что удалось получить здоровое потомство от леопарда Николая. Поскольку он попал к нам из дикой природы, его котята обладают высокой генетической ценностью и имеют большое значение для Европейской программы по сохранению популяции амурского леопарда в неволе, активное участие в которой принимает наш зоопарк. Когда детеныши подрастут, они отправятся в один из ведущих зоопарков мира, а впоследствии смогут обзавестись собственным потомством и внести свой вклад в сохранение и восстановление этого редкого вида", - приводятся в сообщении слова гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Дальневосточный леопард - самая редкая из крупных кошек на планете. Численность популяции в России в начале 2000-х годов составляла всего около 30 животных. В 2017 году на территории нацпарка зафиксировано 84 взрослых особи и 19 котят. В России эти хищники обитают только в Приморском крае, при этом около 70% живут на территории национального парка "Земля леопарда".