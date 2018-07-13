Потушен пожар на предприятии "Роскосмоса" в Саратове

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Пожарные в пятницу ликвидировали возгорание в производственном объединении (ПО) "Корпус" в Саратове, сообщили "Интерфаксу" в Главном управлении МЧС по региону.

"В 8:45 по местному времени (7:45 по московскому) поступило сообщение о пожаре в градирне (устройство для охлаждения большого количества воды направленным потоком атмосферного воздуха - ИФ). Возгоранию был присвоен наивысший номер сложности, на предприятие выехали семь пожарных расчетов. По прибытии наивысший номер был снят", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пожар ликвидирован, пострадавших нет.

ПО "Корпус" - филиал ФГУП "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения" госкорпорации "Роскосмос". Предприятие является серийным изготовителем командных приборов систем стабилизации и управления ракетно-космической техникой.