У храма в Мордовии обрушились купол и колокольня

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В Ардатовском районе Мордовии произошло частичное разрушение храма, построенного в конце XIX века.

Как сообщает местное издание "Маяк", у церкви обрушились купол и колокольня, высота которой составляла около 30 метров. Обломки упали в кусты. Священник рекомендовал убрать упавшие фрагменты внутрь здания.

Храм в селе Луньгинский Майдан был возведен в 1890 году. В начале XX века он был закрыт, и до 1970-х годов в нем хранилось зерно. Впоследствии часть кровли оторвало, и деревянный храм начал попросту гнить. Первый его купол обрушился в 1989 году.