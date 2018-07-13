Путин встретится с находящимся в международном розыске президентом Судана

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Российский лидер Владимир Путин планирует встретиться с прибывающим в Москву президентом Судана Омаром аль-Баширом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На уточняющий вопрос, когда запланирована встреча, пресс-секретарь президента сказал: "До финала (чемпионата мира)".

Песков не исключил, что журналисты смогут присутствовать на этой встрече.

Ранее аль-Башир посещал Россию в ноябре прошлого года. 23 ноября 2017 года президент РФ принял суданского лидера в Сочи.

Суданский лидер разыскивается Международным уголовным судом (МУС) по обвинениям в геноциде и преступлениях против человечности, совершенных во время конфликта в Дарфуре в 2003 году. МУС выдал ордер на его арест в 2009 году. Это был первый в процессуальной истории МУС случай выдачи постановления на действующего главу государства.

В ноябре 2016 года Россия вышла из МУС.